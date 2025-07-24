ماذا نعرف حتى الآن عن عملية الدهس وسط إسرائيل؟

أفادت تقارير أولية إسرائيلية، بأن سيارة دهست عددا من المشاة عند محطة حافلات في منطقة كفار يونا، قرب مفترق بيت ليد في الشارون وسط اسرائيل أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه تم العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس في كفار يونا والبحث جار عن المنفذ، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت التقارير أن قوات الشرطة الاسرائيلية باشرت التحقيق في خلفية الحادث، ولا تستبعد أن يكون "هجومًا متعمدًا" في ظل وجود مواقع عسكرية في المنطقة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 7 أشخاص أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة جراء ما يعتقد أنه عملية دهس في كفار يونا.

وأضافت أن سائق المركبة التي دهست إسرائيليين في كفار يونا هرب من الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الحادث وتستعين بمروحيات لملاحقة السائق الذي يشتبه في تنفيذه العملية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دهس بمحطة حافلات، دون ذكر معلومات عن هويته.