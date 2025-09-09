31 شهيدا و25 مفقودا بهجمات إسرائيل الثلاثاء على قطاع غزة

استشهد 31 فلسطينيا وفُقد أكثر من 25 آخرين وأُصيب عشرات غيرهم، الثلاثاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قطاع غزة، ضمن الإبادة التي ترتكبها تل أبيب منذ نحو عامين.

وذكر شهود عيان ومصادر طبية للأناضول، أن القصف الإسرائيلي استهدف خياما للنازحين ومنازل وتجمعا لمنتظري المساعدات في مختلف مناطق القطاع.

في أحدث الهجمات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بقصف خيمة نازحين في حي تل الهوى ومنازل بشارع اليرموك بمدينة غزة.

وفي المدينة نفسها، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب آخرين بقصف خيمة نازحين وتجمع لمواطنين.

وفي مخيم الشاطئ غربي غزة، قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة الحصري كان يؤوي نازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان أكثر من 25 آخرين تحت الأنقاض، بحسب الدفاع المدني.

كما فجر "روبوتات مفخخة" داخل منازل الفلسطينيين شرق حي الشيخ رضوان شمال المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة ذاتها.

وصباح الثلاثاء، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء جديدا لقرابة مليون فلسطيني من مدينة غزة، للتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، ومحذرا من أن البقاء في المدينة سيكون "في غاية الخطورة".

وتوعد الجيش الإسرائيلي بالعمل "بقوة كبيرة" في المنطقة.

وسط وجنوب القطاع

خلال الساعات الخمس الماضية، وصلت إلى مستشفيات القطاع جثامين 9 فلسطينيين استشهدوا في مناطق متفرقة جراء إطلاق نار أو قصف إسرائيلي، وفق مصادر طبية.

وشمل القصف أيضا مسجد "ابن تيمية" في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وفي رفح جنوبي القطاع، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين كانوا بانتظار مساعدات قرب مركز توزيع، ما أسفر عن استشهاد 6 منهم، فيما قتل 5 آخرون بالطريقة نفسها في خان يونس.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق وسط خان يونس وشمال مخيم البريج، ما زاد من حجم الدمار ومعاناة المدنيين في تلك المناطق.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.