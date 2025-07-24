الشرطة الهندية تعتقل سفيرا مزيفا يمثل دولا وهمية

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أغلقت الشرطة الهندية سفارة مزيفة كانت تعمل لسنوات في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، حسبما أفاد رئيس وحدة الشرطة المختصة.

وداهمت قوات الشرطة "السفارة" الوهمية في مدينة غازي آباد غربي الولاية، واعتقلت القائم على تشغيلها - 47 عاماً لادعائه تمثيل أربع "دول صغيرة" وهي: ويستاركتيكا، ولاندونيا، وسيبورجا، وبولو واي.

ووجهت للرجل تهمة الاستيلاء على أموال مقابل وعود بتوفير فرص عمل في الخارج.

كما تردد أنه استخدم السفارة المزيفة لتحويل أموال بشكل غير قانوني عبر نظام مصرفي غير رسمي.

ووصفت صحيفة "إنديا توداي" العملية بأنها "ديزني لاند دبلوماسية".

يشار إلى أن سيبورجا هي قرية في شمال إيطاليا تعتبر نفسها إمارة مستقلة، بينما أعلنت لاندونيا في جنوب السويد استقلالها عام 1996 كملاذ للحرية الفنية، وتبلغ مساحتها الإجمالية كيلومتراً مربعاً واحداً من الشواطئ، ويعود أصل نشأتها إلى نزاع قانوني حول منحوتات مصنوعة من أخشاب طافية.

أما "بولو واي" فهي كيان مختلق حسبما أفادت صحيفة "إنديا توداي".

وتم إنشاء السفارة المزيفة في حي راقٍ بغازي آباد، حيث عثرت الشرطة على أربع سيارات فاخرة تحمل لوحات دبلوماسية مزورة.

كما صادرت الشرطة جوازات سفر مزورة ومستندات ضريبية ومبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية والأجنبية.