ساب الألمانية تعلن اعتزامها المضي قدما في تقليص عدد العاملين لديها

أعلنت شركة ساب الألمانية، كبرى شركات البرمجيات الأوروبية، اعتزامها المضي قدما في تقليص عدد العاملين لديها، لكن الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية لن تقوم مستقبلاً بتقليص عدد كبير من الموظفين دفعة واحدة كما فعلت في العام الماضي، بل ستقوم بذلك بشكل تدريجي ومستمر.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الاقتصادية "ايه إف إكس" المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال الرئيس التنفيذي لساب، كريستيان كلاين :" قد تصل نسبة الوظائف التي سيتم شطبها في عام واحد إلى 1% أو 2% في بعض الأحيان.غير أن ساب ستواصل النمو من حيث عدد الموظفين بشكل إجمالي، فقط بوتيرة أبطأ من وتيرة نمو الإيرادات، وذلك لأننا نعمل على خلق وظائف جديدة أيضًا في مجالات النمو".

يذكر أن ساب شرعت في بداية عام 2024 في خطة لتقليص عشرة آلاف وظيفة، وهي الخطة التي اكتمل تنفيذها في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين الحاليين بلغ نحو 109 آلاف شخص، وهو أعلى قليلاً من بدايات عام 2024 حين كان العدد أقل من 108 آلاف شخص، وذلك بفضل التعيينات الجديدة. وترى الإدارة أن هناك إمكانات كبيرة للتوفير في قسم التسويق وكذلك في تطوير البرمجيات.

وأوضح كلاين: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التسويق، على سبيل المثال في التحضير لاجتماعات العملاء وتوثيقها. لكن هذا لا يعني أننا لن يكون لدينا موظفون في التسويق مستقبلاً". وأشار إلى أن ساب تعمل حاليًا على توسيع شبكة شركائها، بوسائل من بينها إجراء استشارات مع شركات وإسناد جزء من أعمال الشركة لشركاء تسويق.

وأكد كلاين أن هذا سيعود بالنفع على الشركة من خلال تسريع وتيرة النمو، وقال: "حتى في تطوير البرمجيات، ستتم أتمتة مهام مختلفة". وذكر أن هناك وظائف ستشهد انخفاضًا في الطلب عليها مستقبلاً، لكن في المقابل هناك وظائف أخرى سيتزايد الطلب عليها، على سبيل المثال في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات. وأضاف: "الأمر المؤكد هو أن الذكاء الاصطناعي سيحدث من الناحية العملية تغييرا في كل وظيفة تقريبًا في ساب".

وتعتزم ساب زيادة استثماراتها في ألمانيا حيث ذكر كلاين أن الشركة استثمرت خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 10 مليارات يورو في البحث والتطوير داخل ألمانيا، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات ستزيد بمقدار 2 مليار يورو بحلول عام 2027.