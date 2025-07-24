المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، وسط استمرار حالة الغموض بشأن خطر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان الإعلان الصادر عن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، متوقعا على نطاق واسع، ولا سيما أن التضخم في منطقة اليورو التي تشمل 20 دولة، توقف عند هدف البنك المركزي- 2%- في يونيو الماضي.

وتظل الفائدة القياسية على الودائع - وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة للبنوك والمدخرين من الأفراد - عند نسبة 2%، مقابل 4% في يونيو من عام 2024.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أجرى سبع عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة، قبل أن يصدر القرار الخاص بالفائدة اليوم الخميس.