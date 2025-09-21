أستراليا تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، مساء الأحد، رسميًا اعتراف بلاده بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه جزء من جهد دولي لبناء زخم جديد لحل الدولتين.

وقال في بيان، إن الاعتراف يعكس التزام أستراليا الطويل الأمد بحل الدولتين، والذي كان دائمًا «السبيل الوحيد» لتحقيق السلام والأمن الدائمين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشار إلى أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وقدم تعهدات مباشرة لأستراليا، بما في ذلك التزامات بإجراء انتخابات ديمقراطية وتنفيذ إصلاحات مهمة في مجالات التمويل والحكم والتعليم».

وشدد في بيانه، على ضرورة ألا يكون لحركة «حماس» أي دور في مستقبل الحكم بفلسطين.

وأعلن أن بلاده ستنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية وفتح السفارات، مع إحراز السلطة الفلسطينية تقدما في التزاماتها بالإصلاح.

وأوضح أن «أستراليا ستوصل العمل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في البناء على اعتراف اليوم، وتقريب الشرق الأوسط من السلام والأمن الدائمين».

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، من بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.