إسبانيا: لن تعترف بأي ضم إسرائيلي غير شرعي للضفة الغربية

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن قتل الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة تجاوز للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: «اليوم الغالبية من المنظومة الأوروبية باتت تعترف بدولة فلسطينية.. لا أرى لماذا ينبغي أن يفرض على الشعب الفلسطيني أن يحرموا من بلدهم للأبد».

وتابع: «الاعترافات بدولة فلسطين التي بدأناها، تمدنا بالقوة لمواصلة العمل على ذلك»، مشددًا على أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي ضم غير شرعي للضفة الغربية.

واستكمل: «نحن وافقنا على حظر كامل للتصدير لإسرائيل أو للتجارة مع المستوطنات، ولن نعترف بأي مصادرة للأراضي أو ضم غير قانوني للأراضي الفلسطينية».

وأكد أن إسبانيا تعمل أكثر من أي بلد آخر على تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مضيفًا: «سمنع دخول الوزراء الإسرائيليين الذين رفضوا حل الدولتين من دخول أوروبا».

ولفت إلى أن إسرائيل تنشر الأكاذيب عن الشعب الإسباني بأنه معاد للسامية، وشدد قائلًا: «لن نكف حتى تنتهي من كل ما تفعله إسرائيل من إبادة في غزة».

وأعرب عن رفضه كل الهجمات التي يتعرض لها أسطول الصمود الذي يحمل المساعدة لغزة، متابعًا: «أسطول الصمود سلمي وسيحظى بدعمنا ونرفض جميع الهجمات التي يتعرض لها».