عودة برنامج من سيربح المليون 2 مع قصي خولي قريبا

روج الفنان السوري قصي الخولي لأحدث برامجه وهو الموسم الثاني من "من سيربح المليون"، والذي يجلس فيه على كرسي المذيع.

وكتب الخولي منشورا عبر صفحته الرسمية على انستجرام وقال فيه: "من دبي.. برنامج من سيربح المليون يعود في موسمه الثاني على شاشة تليفزيون دبي".

يتضمن البرنامج 15 سؤالاً بترتيب تصاعدي في الصعوبة، وهناك 4 وسائل مساعدة يُمكن للمشارك استخدامها، كما يوجد "شبكتا أمان" عند السؤال الخامس والسؤال العاشر تُمكِّن المتسابق من الحفاظ على ما وصل إليه من رصيد.

يشار إلى أن مدة الحلقة حوالي 45 دقيقة، والجائزة الكبرى تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي. كما تم تحديث شكل البرنامج والمضمون ليكون أكثر ملاءمة لعصرنا الحالي، مع تغييرات في الطرح والبناء.

يذكر أنه تم الإعلان عن البرنامج من خلال مقاطع دعائية على إنستجرام، تحت شعار "شارك الآن لتكون أنت المليونير القادم".

على ناحية أخرى، أعلن قصي الخولي عن تقديمه مسلسل درامي يعرض في موسم رمضان 2026 من إنتاج صادق الصباح في لبنان.

وكان آخر ما قدمه قصي النسخة اللبنانية المعربة من المسلسل التركي "لعبة القدر" والذي شاركته بطولته كل من رزان جمال وديما قندلفت.