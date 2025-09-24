 بيزشكيان يعرض صور أطفال إيرانيين قتلتهم إسرائيل في هجماتها على بلاده - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 6:17 م القاهرة
بيزشكيان يعرض صور أطفال إيرانيين قتلتهم إسرائيل في هجماتها على بلاده

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 5:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 5:23 م

عرض الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، صور أطفال إيرانيين، قتلتهم إسرائيل في هجماتها على بلاده.

وشدد الرئيس الإيراني، في كلمته بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وانتهاك سيادة لبنان وسوريا، و"قتل الشعب اليمني، والمجاعة المفروضة على الأطفال في غزة وقتل العلماء في إيران"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف الرئيس الإيراني، في كلمته: "من الذي يزعزع النظام العالمي، من الذي ينتهك قواعد القانون الدولي؟".

واعتبر الرئيس الإيراني، أن نظرية "إسرائيل الكبرى"، تكشف نوايا قادة تل أبيب، واصفاً رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"المجرم"، مشيراً إلى أنه عبر عن نواياه علانية.

