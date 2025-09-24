زراعة الإسماعيلية تجري 6 تجارب لأصناف جديدة من القطن لمواجهة تغيرات المناخ وزيادة الإنتاجية

- وكيل زراعة الإسماعيلية: إجراء تجارب لأصناف جديدة من القطن تناسب مناخ المحافظة

- توجه الدولة نحو التوسع فى صناعة الأنسجة سيزيد من مساحات القطن

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المحافظة تضم نحو 1400 فدان من القطن طويل التيلة الذي يتميز بشهرته العالمية، ويتصدر مركز القنطرة شرق الترتيب الأول بمساحة 850 فدانًا تنتج نحو 11 قنطارًا للفدان، ويشهد منافسة مع مركز القنطرة غرب الذي يضم نحو 350 فدانًا.

وقال شطا في تصريحه لـ"الشروق" إنه بالتزامن مع موسم جني القطن، تشهد المراكز البحثية التابعة للمديرية جهودًا مكثفة في استنباط أصناف وسلالات جديدة يمكنها التأقلم مع الظروف المناخية في تحمل العطش ودرجات الحرارة المرتفعة وتحقيق إنتاجية عالية في الوقت ذاته، موضحًا أن الجمعيات الزراعية توفر مبيدات حيوية وكيميائية للمزارعين إذا تطلب الأمر، بجانب مصائد للحشرات في حالة زيادتها بالحقول، ولكن الأساس قائم على مكافحة البؤر دون اللجوء لاستخدام المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية حتى لا تتأثر الإنتاجية، مع الاعتماد على البدائل الحيوية لعدم إجهاد النبات وضمان جودة إنتاجية المحصول.

وأوضح شطا أن جهود الدولة تجاه التوسع في صناعة الأنسجة سيزيد من مساحات القطن تدريجيًا وزيادة القيمة المضافة للقطن، بجانب الاستفادة من بذور القطن في صناعة الزيوت والأعلاف وحطب القطن في صناعة الأسمدة والورق والأخشاب، مضيفًا أن الدولة تتجه نحو التوسع في جميع المحاصيل الاستراتيجية منها القطن وعباد الشمس والسمسم وبنجر السكر والقمح، وجميعها محاصيل ذات قيمة مضافة وتحقق إنتاجية جيدة وزيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تقليل الاستيراد.

وتابع شطا أن تسويق محصول القطن بالمحافظة يجرى من خلال حلقات خاصة للتسويق بعد تجميع المحصول في مركزين، ويبدأ التسويق فور وصول جني 60% من المحصول، مشيرًا إلى إجراء 6 تجارب لزراعة أصناف جديدة بالمحافظة منها جيزة 97 وجيزة 86، وجارٍ تجربتها على أرض الإسماعيلية واختيار أفضل تربة لتتواكب مع المتغيرات المناخية وتعطي إنتاجية عالية مع مقاومة أكثر للآفات والأمراض.

ووجه شطا المزارعين بالحصول على بذرة القطن بأسعار مدعمة من الجمعيات الزراعية في مارس المقبل، مع التزام المزارعين بالمواعيد الرسمية التي تعلن عنها الوزارة لبدء الزراعة، مؤكدًا أن الدولة تضع سعر ضمان للقطن، ومع انخفاض الأسعار العالمية للقطن العام الماضي تحملت الدولة فرق الأسعار التزامًا بتعهداتها مع المزارعين.

من جهته، أكد المهندس بهاء زهران، بالمنطقة الزراعية الإحصائية بالإسماعيلية، إمكانية تحديد إنتاجية الفدان من خلال إجراء تجربة تتضمن اختيار حقل من القطن وقياس مساحة بنحو 2 متر عرض وضربه في 3 متر طول وضرب حاصل النتيجة في الفدان لتحديد كمية القطن بالكامل للأرض، موضحًا أن ذلك الإجراء يطبق أيضًا في محاصيل متعددة أخرى.