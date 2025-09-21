بابا الفاتيكان يندد بالنزوح القسري للمدنيين في غزة

ندد بابا الفاتيكان البابا ليو، الأحد، بالنزوح القسري للمدنيين في غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي حملة الهدم بالمدينة الرئيسية في القطاع.

وقال البابا، خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية، إنه يكرر التأكيد "مع رعاة الكنائس في الأرض المقدسة، أنه ليس هناك مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وذكر البابا، الأحد، أن "الشعوب في حاجة إلى السلام، وعلى من يحبها بالفعل أن يعمل من أجل السلام".

وقصفت إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، يوليو الماضي، ما أثار انتقادات دولية كبيرة.



