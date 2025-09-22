الداخلية تضبط عصابتين و190 قطعة سلاح ناري وتنفذ 85 ألف حكم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "10 بنادق آلية، 20 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 152 فرد خرطوش، 250 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 288 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 399 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 360 كيلو مخدرات، و26 ألف قرص مخدر، و26 متهما هاربا، و18 متهما بالبلطجة، و263 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، كما نفذت 84 ألفا و799 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 65 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.