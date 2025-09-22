مهرجان الإسكندرية يطلق «استفتاء الـ100 فيلم سياسي»

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط، في دورته الـ42 التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، عن إطلاق «استفتاء الـ100 فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية».

الاستفتاء أعدته الناقدة مرفت عمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وشارك فيه 43 ناقدًا وناقدة من مصر وعدد من الدول العربية. ويضم قائمة بأهم 100 فيلم سياسي منذ بدايات السينما المصرية وحتى اليوم.

من بين الأفلام التي وردت في القائمة: الكرنك، البريء، شيء من الخوف، إحنا بتوع الأتوبيس، في بيتنا رجل، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، العصفور، غروب وشروق، زوجة رجل مهم، ضد الحكومة، هي فوضى، الأرض، ميرامار، اشتباك، ثرثرة فوق النيل، ناصر 56، أيام السادات، وراء الشمس، الإرهابي، عمارة يعقوبيان، البداية، جميلة، على من نطلق الرصاص، أغنية على الممر، معالي الوزير، أرض الخوف، نوارة، سواق الأتوبيس، الممر، كيرة والجن.

إلى جانب القائمة، يتضمن الإصدار ثلاثة ملفات: مقدمة عن الفيلم السياسي بقلم مرفت عمر، دراسة عن دلالات التصويت كتبها الدكتور وليد سيف، ودراسة عن الموسيقى في الفيلم السياسي للدكتورة رانيا يحيى. كما يضم مقالات تحليلية لعدد من النقاد منهم سمير شحاتة، طارق الشناوي، صفاء الليثي، وخالد محمود.

يقدم الاستفتاء مادة مرجعية للباحثين والمهتمين بتاريخ السينما المصرية من زاوية سياسية، مع إتاحة مقالات نقدية يمكن الرجوع إليها لفهم سياقات إنتاج هذه الأعمال.