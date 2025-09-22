يُكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، الفنانة حنان مطاوع في حفل افتتاح دورته الثانية، والمقرر إقامته في 2 نوفمبر المقبل بالعين السخنة.

ويأتي التكريم مواكبًا لترشيح أحدث أفلامها "عيد ميلاد سعيد" لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.

من جانبها، أعربت حنان مطاوع عن تقديرها للمهرجان، وسعادتها بالتكريم في مهرجان سينمائي نوعي خاص يهتم بالأفلام القصيرة جدًا، موضحة أنها "مرتبطة بحالة عشق خاصة بالأفلام القصيرة، وأنها بخلاف كونها ممثلة، واحدة من جمهورها ومشاهديها".

وأشارت إلى أن الأفلام القصيرة جدًا، رغم ما يبدو من سهولتها، إلا أنها صعبة جدًا في كتابتها وتنفيذها.

وأكد الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، أن تكريم الفنانة حنان مطاوع تكريم لكل موهبة صادقة قدمت عطاءً فنيًا متميزًا في شتى المجالات من سينما وتلفزيون ومسرح وإذاعة.

ولفت إلى أنها حققت ثقة كبيرة مع الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج، وذكر أنها واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن تجارب في الأفلام القصيرة، من أفلام رسوم متحركة وأفلام مستقلة اعتلت منصات الجوائز المحلية والدولية.

بدوره، ثمّن الإعلامي زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، تكريم الفنانة حنان مطاوع: "قدمت تجارب سينمائية ناجحة على المستويين الفني والجماهيري، وفيلمها الجديد "عيد ميلاد سعيد" حصل منذ أسابيع على 3 جوائز مهمة من مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي".

وأوضح أن حنان "واحدة من أهم نجمات الأفلام القصيرة، كونها خاضت التجربة أكثر من مرة في أعمال مختلفة ما بين روائية ورسوم متحركة"، لافتًا إلى أنه من المقرر تنظيم ندوة تكريمية لها في اليوم الثاني للمهرجان، تتحدث فيها عن مشوارها وأهم محطاتها الفنية