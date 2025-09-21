 أبو الغيط يدين مقتل عشرات المصلين في استهداف مسجد بالفاشر - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 4:15 م القاهرة
أبو الغيط يدين مقتل عشرات المصلين في استهداف مسجد بالفاشر

ليلى محمد
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:37 م | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:37 م


أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الهجوم الذي استهدف يوم الجمعة مسجدًا في الفاشر، عاصمة شمال دارفور غرب السودان، وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين المصلين فيه.

وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام مطالبة أبو الغيط بفك حصار الفاشر المستمر منذ أكثر من عام ونصف على الرغم من مطالبات مجلس الأمن في قراره رقم 2736 (2024) والوقف الفوري للأعمال العدائية في الفاشر، وإحترام وحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث أن الجامعة العربية تقوم حالياً بمشاورات حثيثة مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي من أجل استئناف عقد محادثات سودانية بقيادة سودانية في مقر الإتحاد الافريقي بأديس أبابا، وتسهيل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار.

كان هجوم بطائرة بدون طيار أودى بحياة أكثر 70 سودانياً أثناء أدائهم الصلاة في مسجد بمدينة الفاشر المحاصرة، الجمعة، فيما اتهمت السلطات المحلية ميليشيات "الدعم السريع" بشن هذا الهجوم، في واحدة من أعنف الهجمات التي تشهدها المدينة منذ اندلاع النزاع.

