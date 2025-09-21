علّق عمرو موسى على الأنباء المتداولة بشأن دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عددا من القادة العرب إلى البيت الأبيض لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة، قائلاً إن ترامب يمتلك بالفعل قدرة كبيرة على التأثير إذا قرر أن ينصت إلى الموقف العربي كما هو، دون انحياز أو تجاهل.

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الأحد، أن من الأفضل، أن تمثل مجموعة محدودة من الدول العربية الموقف العربي بشكل موحّد بدلاً من حضور جميع القادة دفعة واحدة، مشدداً على أن هذا الأسلوب سيجعل الرسالة أقوى وأكثر وضوحاً في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن في المنطقة سيؤدي إلى المزيد من الفوضى، وسيشكل تهديداً حقيقياً للنظام العالمي وللاحترام الواجب للقانون الدولي.

وأكد أن الولايات المتحدة جزء من الحل وليس من المشكلة، وذلك عن طريق دفع إسرائيل إلى القبول بقيام الدولة الفلسطينية كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

وفي سياق متصل، أشاد موسى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنه قرأ الكلمة بدقة ووجد أنها تضمنت شرحاً معمقاً وجدياً للوضع الراهن، فضلاً عن أنها احتوت على ما لا يقل عن ثلاث عشرة نقطة جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية وآفاق الحل في المنطقة.

وشدد أن هذه النقاط يجب تؤخذ بجدية كاملة، لأنها تمثل رؤية واضحة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، منتقداً في الوقت نفسه أن الإعلام المصري لم يقدم الكلمة بالشكل المطلوب، بينما لاقت اهتماماً أوسع في بعض وسائل الإعلام العربية.