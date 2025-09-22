إضراب للتضامن مع غزة يعطل السكك الحديدية والمواصلات العامة بإيطاليا

تسبب إضراب للتضامن مع شعب غزة، في حدوث اضطرابات بأنحاء إيطاليا، اليوم الاثنين، إلى جانب تأخيرات طويلة في رحلات القطارات بين المدن، وتقييد لحركة المواصلات العامة بالمدن الكبرى، بما يشمل روما وميلانو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض خطوط السكك الحديدية تأخرت لأكثر من ساعة، ولم تعمل المواصلات العامة إلا بصورة جزئية في العديد من المراكز الحضرية.

وأعلنت المدارس والجامعات، ومن بينها تلك الموجودة في تورينو، إغلاق أبوابها، بينما تم تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من المدن.

ودعت نقابة عمال النقل إلى تنظيم الإضراب، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة"، وللمطالبة بـ "فرض عقوبات على إسرائيل".

ومن المتوقع أن يستمر إضراب عمال النقل حتى مساء اليوم الاثنين.