انخفاض الأسهم الأوروبية وارتفاع الآسيوية خلال عمليات التداول اليوم

أنهت الأسهم الآسيوية التداول، اليوم الاثنين، مرتفعة، مدعومة بإغلاق قياسي لوول ستريت الأسبوع الماضي، ولكن الأسهم الأوروبية تراجعت في بداية التداول.

فقد انخفض مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 1ر0% في بداية التداول ليصل إلى 36ر7844، في حين خسر مؤشر داكس في ألمانيا 6ر0% ليصل إلى 07ر23504. ولم يتغير مؤشر فوتسي 10 في بريطانيا بصورة كبيرة، حيث ارتفع بأقل من 1ر0% ليصل إلى 17ر9225.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي في اليابان بنسبة 0ر1% ليغلق عند 66ر45493، ليعاود الارتفاع بعد انخفاض الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن بيع بنك اليابان لودائعه.

وارتفع مؤشر اس اند بي/ ايه اس كس في استراليا بنسبة 4ر0% ليصل إلى 90ر8810. كما ارتفع مؤشر كوسبي بكوريا الجنوبية بنسبة 7ر0% ليصل إلى 65ر3468. في حين تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 8ر0% ليسجل 14ر26344، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر0% ليصل إلى 58ر3828 .