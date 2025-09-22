 انخفاض الأسهم الأوروبية وارتفاع الآسيوية خلال عمليات التداول اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 1:25 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 1:25 م

أنهت الأسهم الآسيوية التداول، اليوم الاثنين، مرتفعة، مدعومة بإغلاق قياسي لوول ستريت الأسبوع الماضي، ولكن الأسهم الأوروبية تراجعت في بداية التداول.

فقد انخفض مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 1ر0% في بداية التداول ليصل إلى 36ر7844، في حين خسر مؤشر داكس في ألمانيا 6ر0% ليصل إلى 07ر23504. ولم يتغير مؤشر فوتسي 10 في بريطانيا بصورة كبيرة، حيث ارتفع بأقل من 1ر0% ليصل إلى 17ر9225.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي في اليابان بنسبة 0ر1% ليغلق عند 66ر45493، ليعاود الارتفاع بعد انخفاض الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن بيع بنك اليابان لودائعه.

وارتفع مؤشر اس اند بي/ ايه اس كس في استراليا بنسبة 4ر0% ليصل إلى 90ر8810. كما ارتفع مؤشر كوسبي بكوريا الجنوبية بنسبة 7ر0% ليصل إلى 65ر3468.  في حين تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 8ر0% ليسجل 14ر26344، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر0% ليصل إلى 58ر3828 .


