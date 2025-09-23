جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

• القرار اتخُذ الاثنين في "مؤتمر حل الدولتين" وأُعلن الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد المعترفين بفلسطين إلى 159 دولة..

أعلن التلفزيون الرسمي لجمهورية سان مارينو في القارة الأوروبية، الثلاثاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وأشار التلفزيون إلى أنّ القرار اتخذ أمس الاثنين خلال "مؤتمر حل الدولتين" الذي نُظّم في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية تحت مظلة الأمم المتحدة.

والأحد أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، تلتها لوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، الاثنين، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988، إقامة دولة فلسطين.​​​​​​​

ويأتي اعتراف الدول تحت وطأة إبادة جماعية بقطاع غزة ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.​​​​​​​