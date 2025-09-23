يديعوت أحرونوت: 80% من العالم اعترف بفلسطين ونتنياهو لن يتسرع في الرد

• نتنياهو يغادر إلى نيويورك غدا ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة ويلتقي ترامب بالبيت الأبيض الاثنين..

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن 80 بالمئة من دول العالم اعترفت بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتسرع بالرد على هذه الخطوة التي أثارت استياء تل أبيب.

والأحد، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بفلسطين، تلتها لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، الاثنين، ليرتفع عدد المعترفين إلى 158 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988 إقامة دولة فلسطين.​​​​​​​

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه بعد الاعترافات الأخيرة خلال اليومين الماضيين فإن 80 بالمئة من دول العالم تعترف بفلسطين.

ورغم تزايد الاعترافات، زعمت الصحيفة أن الخطوة "رمزية بالدرجة الأولى، فمن غير المتوقع أن تفتح فرنسا ولا بريطانيا ولا كندا سفارات في الأراضي الفلسطينية في وقت قريب".

وبشأن الرد الإسرائيلي على الاعترافات، قالت الصحيفة إن "ماهيته لم تتضح بعد، ولكن من المرجح أن يكون هناك رد فعل".

وتابعت: "رغم مطالب الوزراء، بينهم (الأمن القومي) إيتمار بن غفير، و(المالية) بتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا إلى ضم أراض في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، استبعد رئيس الوزراء نتنياهو خيار الرد الفوري".

وادعت أن "دولة فلسطين لن تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، ولكي تصبح كذلك، يتعين حشد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن للتصويت، وتجنب استخدام سلطة النقض (الفيتو) على القرار من قِبل أحد الأعضاء الدائمين في المجلس".

ورجحت "أن تفعل الولايات المتحدة ذلك (تستخدم سلطة الفيتو) إذا اختار الفلسطينيون هذه الخطوة (التصويت على العضوية)".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يعارض بشدة" الاعترافات بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى نيويورك غدا الأربعاء، ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبل، وفق القناة 13 العبرية الخاصة.

وتتجه أنظار نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث سيكون لقاؤه المقرر الاثنين المقبل مع ترامب هو الرابع منذ تولي الأخير رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

والأحد، قال نتنياهو في كلمة مصورة: "سيأتي الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة إرهابية علينا في قلب بلدنا (الاعترافات بدولة فلسطين) بعد عودتي من الولايات المتحدة، سننتظر"، وفق زعمه.

وتتزامن الاعترافات بدولة فلسطين مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وخلّفت 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.