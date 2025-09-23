وزيرا البترول والعمل يُسلمان شهادات لأوائل خريجى دورات تدريب مجانية في مجالات الحفر والخدمات البترولية بمركز شركة الحفر المصرية

سلّم كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، شهادات تدريب لأوائل الدفعة الجديدة من الخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من وزارة العمل، للتدريب في مجالات الحفر والخدمات البترولية، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، التابع لوزارة البترول، والذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وكان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة كامل، وبحضور أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية.

وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة لتعزيز تنافسية شركات البترول المصرية وانطلاقها إقليمياً وعالمياً، مشيداً بالعمل التكاملي الناجح مع وزارة العمل في هذا البرنامج ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية».

وأشاد بدوي بدور شركة الحفر المصرية في تنفيذ البرنامج، مضيفا أن اختيار الشركة جاء من منطلق تميزها ومكانتها الكبيرة في نشاطها داخلياً وخارجياً، مؤكداً أهمية تقديم برامج تدريب وتأهيل احترافي وفق أعلى معايير الجودة والمهنية عالمياً، موجهاً رسالة للخريجين بأنهم قيادات المستقبل وأن شهادة اليوم تمثل دفعة قوية لمسيرتهم المهنية.

ومن جهته، تقدم الوزير محمد جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد، وقال إن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني، وگأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزارة من خلاله 600 منحة مجانية، على دفعات، وذلك للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات : مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وسلامة وصحة مهنية"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدربا لكل تخصص.

ومن جهته، أشار أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية EDC إلى أن مركز التدريب والتطوير لشركة معتمد دولياً و كذلك محلياً من وزارة العمل، وأنه يقوم في إطار المنحة بتدريب حديثي التخرج في أربع تخصصات هي الحفر والميكانيكا والكهرباء والسلامة والصحة المهنية، بإجمالي 600 متدرب، تم تدريب نحو 280 منهم حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي الدفعات.