صحة غزة: 232 ألفا و367 شهيدا وجريحا منذ بدء العدوان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 38 شهيدًا و190 إصابة جديدة.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65382 شهيدًا و166985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وبحسب البيان، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم 12823 شهيدًا و54944 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، سُجِّل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء و15 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2526 شهيدًا وأكثر من 18511 إصابة.