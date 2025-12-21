 محمود مسلم يحصل على جائزة أفضل كاتب صحفي في مسابقة المحاور مفيد فوزي - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 11:02 ص القاهرة
محمود مسلم يحصل على جائزة أفضل كاتب صحفي في مسابقة المحاور مفيد فوزي


نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 10:49 ص

حصد الكاتب الصحفي بالأهرام الدكتور محمود مسلم جائزة أفضل كاتب صحفي ضمن جوائز الدورة الثالثة للمحاور مفيد فوزي وجوائز آمال العمدة للتميز؛ وقد سلم الجائزة الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي خلال الحفل الذي نظم بمقر نقابة الصحفيين لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتليفزيون والفنون؛ بحضور عدد من القيادات والشخصيات الإعلامية والفنية.

كما حصد الجوائز الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي محمود سعد، والإذاعي أسامة منير؛ والكاتب عمر طاهر والكاتب الصحفي طه جبريل والإعلامية مريم أمين والإعلامية شيماء السباعي؛ كذلك السيناريست عبد الرحيم كمال والمؤلف أيمن سلامة والاعلامي خالد مرسي؛ بالإضافة إلى الفنانين وفاء عامر وأشرف عبد الباقي وبدرية طلبة.

