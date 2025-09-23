صحة غزة: وفيات بين أطفال أجبرهم الاحتلال على النزوح قسرا من مستشفى الرنتيسي

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير الرش، إن هناك وفيات بين الأطفال الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح قسرًا من مستشفى الرنتيسي.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «الأقصى»، إن بعضًا من الحالات التي توفيت هي لأطفال خدج.

وأوضح أن حصار الاحتلال ونقص الوقود يهددان بوقف العمل بمستشفيات قطاع غزة، متابعًا: «إذا فقدنا المستشفيات فسنفقد مواطنين بالجملة وعلى رأسهم الأطفال».

وأشار إلى أن هناك ما يقارب 900 ألف شخص لا يزالون في غزة، مؤكدا أن جميع هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى رعاية صحية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن أيامًا قليلة متبقية على توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود منها.

وأضافت في بيان، أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وتابعت: «أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية ما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق».

وأشارت إلى أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.