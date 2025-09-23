الصحة في غزة: توقف 3 مستشفيات بسبب العمليات الإسرائيلية

أعلن مسئول في وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 3 مستشفيات في مدينة غزة توقفت عن العمل نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.

وقال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة، في تصريحات صحفية اليوم، إن مستشفيات العيون وحمد والرنتيسي الواقعة شمال غربي المدينة خرجت عن الخدمة مع اتساع نطاق الهجوم الإسرائيلي.

وحذر البرش من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بتوقف المرافق الصحية كافة خلال يومين، مشيرا إلى أن استمرار منع إدخال الوقود "ينذر بكارثة إنسانية واسعة".

وبحسب بيانات وزارة الصحة، استشهد منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 1700 من أفراد الطواقم الطبية في القطاع، فيما تعرض 38 مستشفى للقصف أو التدمير.

وطالب البرش بضرورة توفير الحماية للمنشآت الصحية والعاملين فيها، إلى جانب السماح بإجلاء المرضى للعلاج خارج غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن أيام قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

قالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة .

وأضافت، "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية ما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق"، موضحة أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف امدادات الوقود .

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى جميع الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها .