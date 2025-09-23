سفير بريطانيا في مصر: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة أساسية لإحياء الأمل في السلام

قال مارك برايستون ريتشاردسون، سفير بريطانيا في مصر، إن الاعتراف بالدولة فلسطينية خطوة مهمة من أجل عملية السلام.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة البريطانية أعلنت في يوليو الماضي عن بعض الخطوات التي كانت تود أن تتحقق وأهمها وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الفلسطينيين في أمس الحاجة إلى المساعدات في الوقت الراهن، مع ضرورة وقف التوسع الاستيطاني والالتزام الواضح بحل الدولتين.

لكنه تابع: «للأسف لم نر تقدما في هذه القضايا». وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا لم تنتهي هذه الممارسات الإسرائيلية.

واستكمل: «كنا واضحين أنه إذا لم يحدث ذلك سنتجه إلى الاعتراف ونحن نرى أن هذه الخطوة أساسية لإحياء الأمل في السلام وفتح الطريق أمام تسوية سياسية دائمة».

وكانت الحكومة البريطانية قد حدّثت خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تُشير سابقًا إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لتدرج "فلسطين" بدلًا منها.

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.