بريطانيا تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساء الأحد، رسميًا اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين».

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، من بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.