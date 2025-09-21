العراق يشغل أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوبي بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد إفتتاح أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر منظومات الطاقة الشمسية بمعدل 300 ميجا واط كمرحلة أولى في محافظة كربلاء /112كم جنوبي بغداد/.

وقال السوداني ، خلال مراسم افتتاح هذه المحطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، إن هذا المشروع ينفذ لأول مرة في العراق بمدينة كربلاء بطاقة 300 ميجا واط كمرحلة أولى فيما ستكون المرحلة الثانية من المشروع في محافظة بابل بطاقة 225 ميجاواط ، وماضون في هذه الاستراتيجية وهناك مشاريع مهمة سترى النور قريبا".

وأضاف أن شركة توتال أنرجي الفرنسيه تنفذ حاليا مشروعا كبيرا لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية لكن شركة البلال العراقية نفذت أول مشروع للطاقة الشمسية في محافظتي كربلاء وبابل بطاقة إجمالية تبلغ 525 ميجاواط".

وذكر أن خطط الحكومة العراقية في بناء المجمعات السكنية في المرحلة المقبلة ستعتمد على منظومات الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي الخيار الاستراتيجي المستقبلي لحماية البيئة وإنتاج الطاقة الكهربائية .

و صرح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل بأن هذا أول مشروع كبير لإنتاح الطاقة الكهربائية عبر منظومات الطاقة الشمسية يدخل الخدمة تنفذه شركة عراقية من خلال نصب نصف مليون خلية لإنتاح الطاقة الشمسية.

وقال الوزير فاضل :"ماضون في مشاريعنا المستقبلية وخاصة مع شركة توتال الفرنسية التي تنفذ حاليا مشروعا بطاقة 1000 ميجا واط لحل الاختناقات في تأمين الطاقة الكهربائية من خلال منظومات الطاقة الشمسية في محافظة البصرة" .