بابا الفاتيكان عن أوضاع غزة: لا مستقبل يتأسس على العنف والنزوح القسري

• كلمة في صلاة الأحد التقليدية من نافذة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان

قال البابا ليو الرابع عشر، الزعيم الروحي للكاثوليك ورئيس دولة الفاتيكان، الأحد، إنه "لا يمكن أن يكون هناك مستقبل يتأسس على العنف والنزوح القسري والانتقام"، في إشارة إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

وتطرق البابا، الذي أدى صلاة الأحد التقليدية من نافذة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى الأوضاع في غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة منذ نحو عامين.

ومشيرا إلى تعرض غزة للدمار، أعرب البابا ليو الرابع عشر عن تقديره لجهود كهنة الكنيسة الذين أظهروا تضامنهم مع غزة.

ودعا البابا إلى السلام في غزة، قائلا: "أكرر معكم اليوم، ليس هناك مستقبل يتأسس على العنف والنزوح القسري والانتقام".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا، و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.