أمير قطر ورئيس فرنسا يبحثان التطورات الفلسطينية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إنه "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يأتي الاتصال غداة استعراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبرز بنود خطته بشأن وقف الحرب في غزة.

وقال إنها "تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين (في غزة) خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس"، كما تدعو لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في غزة، دون مشاركة الحركة.

لكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، أعلن الثلاثاء، وجود قضايا "تحتاج لتوضيح وتفاوض" في خطة ترامب.

وقال ابن عبد الرحمن لقناة "الجزيرة" الفضائية، إن "ما طُرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها".

وأضاف: "سلمنا خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي أمس (الاثنين)، وكان الحديث معهم في العموميات.. وحتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة، والذي يتطلب توافقا مع الفصائل الفلسطينية".