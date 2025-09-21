وجه نشطاء من على سفينة "دير ياسين" المشاركة في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، نداء إلى الشعوب للتحرك في الشوارع واحتلال سفارات إسرائيل والولايات المتحدة لزيادة الضغط من أجل وقف الحرب.

وتسير العشرات من سفن الأسطول من سواحل تونس وإيطاليا وبرشلونة نحو وجهتها منذ أيام في أكبر تحرك بحري، من أجل محاولة كسر الحصار الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد مجاعة ودمار هائل ونقص شبه كامل للخدمات.

وقال وائل نوار عضو لجنة تنظيم أسطول الصمود المغاربي المشارك في الأسطول العالمي :"ربما يكون وصولنا على متن 50 سفينة من جميع أنحاء العالم ومن كل شعوب العالم أحد العناصر التي يمكنها إيقاف حرب الإبادة وكسر الحصار لكن أقول لشعوبنا إن سفننا لا تكفي".

وأضاف نوار، في مقطع فيديو من فوق سفينة "دير ياسين" في عرض البحر: "يجب على كل شعوب العالم التحرك. المشاهد التي نشاهدها من غزة هي عار على جيلنا وعار على كل إنسان يعيش في هذا القرن. سيذكر التاريخ ما حدث في غزة مثلما حدث في هيروشيما وناكازاكي ومذابح الأرمن وفي رواندا وكل المذابح الكبرى".

ودعا نوار إلى زيادة الضغط على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية باحتلال سفارات البلدين في دول العالم.

وتابع الناشط "يجب أن نتحرك معا في البر والبحر من أجل إيقاف الحرب وكسر الحصار".

يشار إلى أن ائتلاف أسطول الحرية كان أعلن بالتشارك مع مبادرة "ألف مادلين إلى غزة"، عن إطلاق الموجة التالية من سفن كسر الحصار عبر أسطول بحري جديد يتكون من عدة سفن ستبحر بتاريخ 24 سبتمبر الحالي من جنوب إيطاليا.