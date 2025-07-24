ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق تدريبات الفريق بطبرقة

عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بمدينة طبرقة التونسية.

ناقش المدير الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الخططية الخاصة ببرنامج الإعداد، وفي ضوء العمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة4-1، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

ويواصل الأهلي تدريباتة داخل معسكره بتونس تحت قياده خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق وسط حالة من الحماس لدى اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدرب قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويلتقى الفريق مع البنزرتى التونسي في السابعة والنصف مساء الجمعة في أخر تجارب الأهلي الودية بمعسكر تونس وينتظر أن يدفع ربيبرو بعدد كبيرمن اللاعبين خلال المباراة للوقوف على مستواهم الفني والبدني .