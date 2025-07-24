دفع تسعة رجال متهمون بالفرار من سجن بمدينة نيو أورليانز الأمريكية في مايو الماضي، بعد التسلل من حفرة خلف مرحاض وإزالة سياج أسلاك شائكة، ببراءتهم من تهم الفرار اليوم الأربعاء.

وأشار مسؤولون مرارا إلى مقطع مصور من كاميرا مراقبة لعملية الهروب الجريئة، التي تعد إحدى أكبر عمليات الفرار من السجون في التاريخ الأمريكي الحديث، وتعهدوا بجلب السجناء إلى العدالة. وما زال السجين العاشر ديريك جروفز، وهو قاتل مدان، هاربا بمفرده.

وقالت المدعية العامة ليز موريل اليوم: "يحق للجميع أن يحظوا بالإجراءات القانونية، لكن هناك مقطع مصور لهولاء المحتجزين وهو يركضون خارج السجن في منتصف الليل، ولم يكونوا متجهين إلى جلسات الاستماع بالمحكمة. سنواصل محاسبة الجميع على الفرار".