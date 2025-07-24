كبير المفاوضين الروس: روسيا وأوكرانيا تتفقان على صفقة تبادل أسرى أخرى

اتفقت روسيا وأوكرانيا على صفقة أخرى لتبادل أسرى الحرب خلال مفاوضاتهما فى تركيا، حيث سيقوم كل طرف بتسليم الطرف الآخر 1200 أسير، وفقا ما صرح به فلاديمير مدينسكى كبير المفاوضين الروس للصحفيين.