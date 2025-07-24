 إجراء 21 عملية إزالة مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي.. وصحة قنا: نواصل تقليص قوائم الانتظار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إجراء 21 عملية إزالة مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي.. وصحة قنا: نواصل تقليص قوائم الانتظار

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 11:07 م | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 11:07 م

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء 21 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وتركيب عدسات بديلة باستخدام جهاز "الفاكو"، وذلك في يوم واحد.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه العمليات تمت ضمن الجهود المستمرة لقسم الرمد بالمستشفى، والذي نفّذ حتى الآن 485 عملية منذ بدء تشغيله، بإشراف الدكتور عبد الله حمدي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور خالد عويضة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفى، والدكتور أحمد الخضيري نائب المدير.

وشارك في إجراء العمليات فريق طبي متخصص، ضم الدكتور عصام غانم، أستاذ جراحة الشبكية والانفصال الشبكي بالمستشفيات الجامعية بأسيوط، والدكتور محمد علي، أخصائي طب وجراحة العيون.

وتأتي هذه الجراحات ضمن مبادرة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، التي تهدف إلى تسريع وتيرة إجراء العمليات الجراحية، وتخفيف معاناة المرضى، خصوصًا في التخصصات الدقيقة مثل طب العيون، مع ضمان وصول الخدمة الطبية في الوقت المناسب.

وأشار "عبد الخالق" إلى أن مستشفى نجع حمادي العام باتت نموذجًا للرعاية الصحية المتكاملة في شمال قنا، بما تضمه من أقسام متخصصة وتجهيزات حديثة، ما ساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى، وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنطقة. 
 
 
 

 


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