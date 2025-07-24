نظم حزب مستقبل وطن، مساء الخميس، احتفالية جماهيرية في محافظة الإسكندرية، بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومرشحيه لمجلس الشيوخ، وسط مشاركة واسعة من المواطنين.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في ساحة أرض المعسل وسط المحافظة، عروضًا فنية وطنية، وكلمات لقيادات الحزب استعرضوا خلالها إنجازات ثورة يوليو وما حققته من مكتسبات للشعب المصري، مؤكدين أن الحزب يسير على نهج الدولة في دعم الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب الحضور عن تقديرهم لإحياء هذه الذكرى الوطنية العزيزة، والتي تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مشيدين في الوقت ذاته بجهود مرشحي الحزب وتواصلهم المباشر مع المواطنين.

وفي ذات السياق نظم الحزب، مؤتمر جماهيري دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بحضور المطرب أحمد جمال، وقيادات الحزب وعدد من النواب الحاليين والمرشحين المحتملين.

وجاء المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات ينظمها حزب "مستقبل وطن" في مختلف دوائر الإسكندرية، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط حرص على الحضور الجماهيري والتفاعل المجتمعي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق الكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة الإسكندرية، والتي تضم 22 مرشحًا بالنظام الفردي ومن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة ضمن نظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، تستمر فترة الدعاية لمدة 14 يومًا تنتهي ظهر يوم الخميس 31 يوليو الجاري، يعقبها بدء فترة الصمت الانتخابي.