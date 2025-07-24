خدمات الطوارئ الروسية ترجح مصرع جميع ركاب الطائرة المتحطمة في مقاطعة أمور

تحطمت طائرة ركاب «أن-24» في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وعلى متنها 49 شخصا، لقوا جميعهم مصرعهم، حسب تقديرات خدمات الطوارئ الروسية.

وفي وقت سابق قال مصدر لوكالة «تاس» إن طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا.

وأوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف، أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

وأفادت وكالة «نوفوستي» بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة «أن-24» كانت سيئة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة.

وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة «أن-24» التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة «تاس» عن مصدر لها أن «أن-24» لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندا للبحث عن الطائرة المفقودة، وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن ظروف تايغا (الغابات الشمالية) تعقّد عملية البحث عن الطائرة المفقودة، وهي عملية تنفذ من الجو بشكل أساسي.

وتم العثور على حطام الطائرة على بعد نحو 15 كم من مدينة تيندا.