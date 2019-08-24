 ترامب يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي حرائق الأمازون والتعاون التجاري الثنائي - بوابة الشروق
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ترامب يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي حرائق الأمازون والتعاون التجاري الثنائي

حرائق غابات الأمازون - المصدر: رويترز
حرائق غابات الأمازون - المصدر: رويترز
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:23 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بشأن حرائق غابات الأمازون إضافة إلى التعاون التجاري بين البلدين.

وأشار ترامب ـ في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" ـ إلى أن هناك توقعات مستقبلية رائعة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل اللتين تربطهما علاقات قوية، ربما أقوى من أي وقت مضى".
وأضاف " لقد أبلغت الرئيس البرازيلي باستعداد الولايات المتحدة لتقديم كل مساعدة في مكافحة حرائق غابات الأمازون".

وكان الرئيس البرازيلي قد تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ـ والذي سوف تستضيف بلاده قمة الدول السبع الكبرى ـ حيث اتهم ماكرون بولسونارو بالكذب بسبب عدم الوفاء بالتزامات بلاده بمكافحة التغير المناخي، كما هدد بإعاقة صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبى ودول كتلة " ميركوسور " التي تضم 4 دول في أمريكا الجنوبية هي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

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