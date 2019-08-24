ترامب يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي حرائق الأمازون والتعاون التجاري الثنائي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بشأن حرائق غابات الأمازون إضافة إلى التعاون التجاري بين البلدين.

وأشار ترامب ـ في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" ـ إلى أن هناك توقعات مستقبلية رائعة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل اللتين تربطهما علاقات قوية، ربما أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف " لقد أبلغت الرئيس البرازيلي باستعداد الولايات المتحدة لتقديم كل مساعدة في مكافحة حرائق غابات الأمازون".

وكان الرئيس البرازيلي قد تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ـ والذي سوف تستضيف بلاده قمة الدول السبع الكبرى ـ حيث اتهم ماكرون بولسونارو بالكذب بسبب عدم الوفاء بالتزامات بلاده بمكافحة التغير المناخي، كما هدد بإعاقة صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبى ودول كتلة " ميركوسور " التي تضم 4 دول في أمريكا الجنوبية هي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.