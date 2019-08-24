استمرار عمل لجان الترقية القديمة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى نهاية فبراير المقبل



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى أمس، السبت، للتأكيد على ضرورة استكمال الجامعات الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأقر المجلس فى اجتماعه قوائم الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من دولتي جورجيا، وأرمينيا وبلغ عددهم 8 جامعات، وذلك للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بجامعات هاتين الدولتين بدءا من العام الدراسي الجديد وتضمن جامعات جورجيا Ivane Javakhishvili Tbilisi State University وIlia State University وGeorgian Technical University وTbilisi State Medical School، وInternational Black Sea University، وفي أرمينيا ثلاث جامعات هم Yerevan State University، وAmerican University of Armenia، وYerevan State Medical University.

وطالب وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات الحكومية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتحقيق الإتاحة فى التعليم العالى، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية التى نفذتها الوزارة مؤخراً تسمح للجامعات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإنشاء جامعات أهلية، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة فى التعليم العالى ستوفر فرص لتقديم برامج دراسية حديثة، كما تساهم فى استغلال الامكانيات المادية الموجودة وتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الجديدة 2019-2022 والتى تشمل 131 لجنة علمية لـ 123 تخصص علمى، وبلغت نسبة لجان العلوم الأساسية 66% من إجمالى العدد الكلى، و34% من اللجان للعلوم الإنسانية، وشملت عناصر التقييم الجديدة 11معياراً.

وأكد المجلس على تمثيل الجامعات المختلفة في عضوية اللجان العلمية، وأشار إلى أن هناك 814 عضوا جديدا تم ضمه لعضوية اللجان بنسبة تغيير بلغت 70% من إجمالى عدد الأعضاء بهذه اللجان.

وأضاف أن عدد مقررى اللجان الجدد بلغ 98 مقررا من إجمالى عدد المقررين البالغ 131، وسيبدأ عمل اللجان الجديدة بدءا من 1 سبتمبر المقبل، وسيستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير المقبل، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذى يرغب فى الترقية على أساسه، وستأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020.