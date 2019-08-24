 قافلة عسكرية تضم 200 شاحنة للتحالف الدولي تدخل شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قافلة عسكرية تضم 200 شاحنة للتحالف الدولي تدخل شمال شرق سوريا

دمشق - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 5:58 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 5:58 م

أفادت مصادر محلية سورية اليوم السبت، بدخول قافلة من 200 شاحنة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مدينة القامشلي وريفها شمال شرق سوريا قادمة من شمال العراق.
وذكرت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن القافلة دخلت خلال الساعات الماضية إلى مدينة القامشلي دعمًا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر معبر (سيمالكا) النهري الذي يربط بين منطقة كردستان شمال العراق والحسكة، حيث شوهدت القافلة وهي تعبر حي الهلالية غرب مدينة القامشلي متجهة إلى منطقة رأس العين شمال غرب مدينة الحسكة بنحو 85 كم بالقرب من الحدود التركية.

يشار إلى أنه سبق لقافلة مماثلة أن دخلت في الـ6 من الشهر الجاري إلى مدينة القامشلي عبر معبر "سيمالكا" النهري، وضمت 200 شاحنة وعربة عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى قوات (قسد).

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