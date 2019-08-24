 أحمد سويلم يقدم شاعر الأسبوع.. أبو الطيب المتنبى - بوابة الشروق
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أحمد سويلم يقدم شاعر الأسبوع.. أبو الطيب المتنبى

أبو الطيب المتنبي
أبو الطيب المتنبي

نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:07 م

من أكبر شعراء العرب.. ولد فى الكوفة سنة ٣٠٣ هجرية.. ثم أخذ يتنقل هنا وهناك من أجل تحصيل العلم والأدب.. واستدعاه سيف الدولة الحمدانى ليكون شاعره المفضل.. ثم خاصم المتنبى سيف الدولة فرحل إلى مصر ومدح حاكمها كافور الإخشيدى ثم هجاه بقصائد موجعة وعاد إلى بغداد وقتل على يد أعدائه سنة ٣٥٤ هجربة.. وتنوعت قصائده بين أغراض الشعر المختلفة.. ومنها:

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
وعناهم من شأنه ما عنانا
وتولوا بغصة كلهم منه
وإن سر بعضهم أحيانا
ربما تحسن الصنيع لياليه
ولكن تكدر الإحسانا
كلما أنبت الزمان قناة
ركب المرء فى القناة سنانا
ومراد النفوس أصغر من أن
تتعادى فيه وأن تتفانى
غير أن الفتى يلاقى المنايا
كالحات ولا يلاقى الهوانا
ولو أن الحياة تبقى لحى
لعددنا أضلنا الشجعانا
وإذا لم يكن من الموت بد
فمن العجز أن تموت جبانا
كل ما لم يكن من الصعب فى
الأنفس.. سهل فيها إذا هو كانا

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