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قدم الحكم الدولي جهاد جريشة اعتذاره لجمهور النادي الأهلي على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز والتي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وفي مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماع لجهاد جريشة والذي من خلاله قدم اعتذاره لجمهور القلعة الحمراء بالإضافة إلى اعترافه لوجود ركلة جزاء للنادي الأهلي لم يتم احتسابها بعد أن أبلغه الحكم الخامس بعدم صحة وجود ركلة جزاء للمارد الأحمر".

وأضاف:" التحكيم اليوم كان ضدك، غدا قد يكون معك".

وكان الأهلي أصدر بيانا رسميًا، انتقد فيه أخطاء جهاد جريشة التحكيمية أمام بيراميدز، والتي تسببت في وداع الفريق لبطولة كأس مصر من الدور ثمن النهائي.