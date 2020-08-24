المجلس العسكري الحاكم في مالي ينفي ما تردد بشأن وجود فترة انتقالية

نفى حكام باماكو الجدد ما تردد حول الفترة الانتقالية، وقال العقيد إسماعيل واغي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، إنهم بالمجلس العسكري فوجئوا بأنباء في بعض وسائل الإعلام أشارت إلى محادثات حول الانتقال إلى حكومة.

وأضاف واغي - في تصريح بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية مساء الاثنين - أنه في هذه المرحلة من المناقشات مع فريق الوساطة التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(الإيكواس)، لم يتم اتخاذ أي قرار، ولم يكن هناك أي حديث في أي وقت عن حكومة ذات أغلبية عسكرية، وأي قرار يتعلق بالانتقال إلى رئيس انتقالي، وتشكيل الحكومة، سيتم اتخاذه بين الماليين، ومع الأحزاب السياسية، والجماعات الاجتماعية، والسياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، وفقًا لبياننا الأول.