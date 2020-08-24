وزير الخارجية الألماني يرفض تقييم واقعة نافالني

رفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تقييم واقعة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى العلاج حاليا في ألمانيا.

وقال ماس اليوم الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف: "أنا من أولئك الذين يبنون تقييمهم على حقائق... بالنسبة لواقعة نافالني لا تزال العديد من الحقائق مفقودة، سوءا الطبية أو الجنائية على الأرجح. ولهذا يتعين الانتظار".

تجدر الإشارة إلى نافالني هو أحد أشهر المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات. وأصيب نافالني بغيبوبة منذ يوم الخميس الماضي. وتشتبه أسرته ورفاقه في أنه ربما يكون قد تعرض للتسمم. وفي البداية تمت رعايته في مستشفى في سيبيريا، ولكن تم نقله بعد ذلك مطلع هذا الأسبوع إلى مستشفى شاريتيه في برلين.