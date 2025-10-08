وزير خارجية تركيا: على قسد التخلي عن أجندته الانفصالية تحت غطاء محاربة داعش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، في أنقرة..

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تنظيم "قسد"، يتبع أجندة انفصالية في سوريا تحت غطاء محاربة تنظيم "داعش"، داعيا إياه إلى التخلي عن هذا النهج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، عقب لقاء بينهما الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد فيدان أن العناصر التي تستهدف أمن سوريا تشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لتركيا أيضا.

ولفت إلى ضرورة أن يغيّر المجتمع الدولي أسلوبه في مكافحة تنظيم "داعش"، مؤكدا أن الحكومة السورية تمتلك الإرادة لتنفيذ عمليات منسّقة ضد التنظيم الإرهابي.

وأضاف: "قسد يتبع أجندة انفصالية تحت غطاء محاربة داعش ويجب عليه أن يتخلى عن هذا النهج الآن".

وشدد على أهمية ألا يشكل أي تنظيم إرهابي في سوريا تهديدًا لتركيا أو لأي دولة في المنطقة.

من جهة أخرى، أشار فيدان إلى أن تنفيذ إسرائيل عمليات أحادية الجانب متذرعة بدروز السويداء في سوريا، يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ما يمثل مشكلة أمن قومي من منظور تركيا.