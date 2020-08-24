قال عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، استمر في طغيانه وفي حرمان الشعب من أبسط حقوقه»، موضحًا أن الشعب كان ينتظر الوقت المناسب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن اليوم يمثل القشة التي قسمت ظهر البعير، بحسب تعبيره.

وتابع أن «وجود الأتراك والسوريين وممارساتهم الغير أخلاقية مع الشعب، هو ما دفع الشعب الليبي للثورة والتوجه للمبنى الرئاسي»، مضيفًا أنهم عجزوا عن الدخول للمبنى بسبب مقاومة الحرس.

وأوضح أن ما يهدف إليه السراج هو تجميع الشعب الليبي في سرت؛ للتفرغ لضرب المناطق في الجبل، قائلًا: «وضع جيشه في وضع الهجوم.. والجيش الليبي يراقبهم جيدًا».



