 المجلس الأعلى للقبائل الليبية يعلن تأييده لإيقاف إطلاق النار - بوابة الشروق
الإثنين 24 أغسطس 2020 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المجلس الأعلى للقبائل الليبية يعلن تأييده لإيقاف إطلاق النار

الأزمة الليبية
الأزمة الليبية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:03 م

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اليوم الاثنين، تأييده لإيقاف إطلاق النار وحقن الدماء، وبحث آلية استئناف إنتاج النفط بالصورة التي تراعي متابعة عوائد النفط ويتوافر فيها (الشفافية، والتوزيع العادل) وعدم وصولها لـ"المليشيات الإرهابية".

وأكد المجلس، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، دعمه لأي مبادرة لحل الأزمة الليبية بما يضمن وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ورفض المجلس لما طرح بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفرض من الخارج وتنقص من السيادة الليبية.

وأضاف أن الحل ليبي - ليبي يقوم على قناعات الليبيين ببناء دولتهم وبخطوات لبناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى تفكيك المليشيات والبدء في عملية حوار، يشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء أو تهميش.

وشدد المجلس الأعلى للقبائل على قرارته السابقة بدعمه الصريح والثابت للقوات المسلحة العربية الليبية في بسط سيطرتها على البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي وبأنها خط أحمر غير قابل للتفاوض أو المساومة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك