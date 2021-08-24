السعودية تسمح لكل الجنسيات بدخول المملكة شريطة التطعيم بجرعتي اللقاح

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح لجميع الجنسيات بالعودة إلى المملكة،في مقدمتهم مصر والإمارات و لبنان، شرط أن يكونوا تلقوا جرعتين من اللقاحات الخاص بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأعلنت وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة" وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات السعودية قررت في السابع عشر من الشهر الحالي تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة للوافدين الموجودين خارج المملكة، آليًا من دون رسوم حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمواطني الدول المعلق القدوم منها ويأتي في مقدمتهم مصر والإمارات ولبنان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أيضا تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى 30 سبتمبر 2021.

وشملت قائمة الدول "ومصر ولبنان والإمارات والأرجنتين وألمانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا والهند واليابان".