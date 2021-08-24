بلومبرج: معدل البطالة في جنوب أفريقيا أصبح الأعلى في العالم

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن معدل البطالة في دولة جنوب أفريقيا ارتفع ليصبح الأعلى ضمن قائمة عالمية تضم 82 دولة تراقبها الوكالة.



وأعلنت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، في تقرير صدر بالعاصمة بريتوريا، أن معدل البطالة ارتفع إلى 4. 34% في الربع الثاني مقابل 6. 32% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.



وارتفع معدل البطالة الموسع، والذي يشمل الأشخاص المتاحين للعمل ولكنهم لا يبحثون عن عمل، إلى 4. 44%، مقابل 2. 43% في الربع الأول.



ولفتت بلومبرج إلا أنه بينما أصبح معدل البطالة في جنوب أفريقيا الآن هو الأعلى بين الدول التي تتابعها، فإن البيانات الواردة من بعض تلك الدول قديمة.



ومن المرجح أن تتدهور بيانات البطالة في الربع الثالث، بعدما شددت الحكومة القيود للسيطرة على الموجة الثالثة من إصابات كورونا، ما سيعيق جهود تعافي الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 7% العام الماضي.



وقد يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى زيادة الضغط على السلطات لتمديد تدابير الدعم، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.