بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بأنجولا



بدأت السلطات في أنجولا، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، فرز الأصوات في واحدة من أكثر الانتخابات التي شهدت تقاربا في المنافسة بالبلاد منذ نهاية الحرب الأهلية قبل عقدين من الزمن.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الانتخابات الخامسة منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975، تمثل في الأساس سباقا بين الرئيس الحالي جواو لورينسو، زعيم حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنجولا"، و أدالبيرتو كوستا الابن، زعيم حزب "يونيتا"، أكبر حزب معارض في البلاد.



وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية لوكاس كويلوندو اليوم الأربعاء: "انتهى التصويت، ونحن الآن بصدد فرز الأصوات".



وأضاف أن لجنة الانتخابات لا تستطيع حاليا تقديم تفاصيل بشأن إقبال الناخبين، ورفض تحديد موعد لإعلان النتائج النهائية.



وكانت معظم مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي(1500 بتوقيت جرينتش)، بحسب لجنة الانتخابات.